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15.05.18 15:12
Путин за рулем "КамАЗа" пересекает Керченский залив по Крымскому мосту
Перед началом движения глава государства пообщался со строителями моста, после чего, сказав "Поехали", сел за руль головного автомобиля, и колонна начала движение.
Кадры проезда колонны, в которую входят несколько десятков самосвалов, бетономешалок, автовышек и автокранов, транслируют в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Одна из камер установлена в кабине "КамАЗа", за рулем которого находится В.Путин. На кадрах видно, что во время движения глава государства общается с двумя строителями, которые рассказывают ему о процессе возведения моста.
По словам журналиста телеканала, для того, чтобы пересечь мост, длина которого составляет 19 км, колонне понадобится 25-30 минут.
В ходе трансляции на "России 24" внизу экрана идет отсчет времени движения колонны.
При этом журналисты отмечают, что скорость движения колонны значительно превышает 40 км/ч, запланированные изначально.
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