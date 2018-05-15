Путин за рулем "КамАЗа" пересекает Керченский залив по Крымскому мосту

15.05.18 15:12

© РИА Новости. Григорий Сысоев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин за рулем "КамАЗа" возглавил колонну грузовой техники, пересекающую Крымский мост после открытия автомобильного движения по нему во вторник.

Перед началом движения глава государства пообщался со строителями моста, после чего, сказав "Поехали", сел за руль головного автомобиля, и колонна начала движение.

Кадры проезда колонны, в которую входят несколько десятков самосвалов, бетономешалок, автовышек и автокранов, транслируют в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Одна из камер установлена в кабине "КамАЗа", за рулем которого находится В.Путин. На кадрах видно, что во время движения глава государства общается с двумя строителями, которые рассказывают ему о процессе возведения моста.

По словам журналиста телеканала, для того, чтобы пересечь мост, длина которого составляет 19 км, колонне понадобится 25-30 минут.

В ходе трансляции на "России 24" внизу экрана идет отсчет времени движения колонны.

При этом журналисты отмечают, что скорость движения колонны значительно превышает 40 км/ч, запланированные изначально.