Уроки трагедии: "Зимнюю вишню" в Кемерово начали сносить
  
Водный коллапс: во время паводка в Якутии подтопило 11 поселков
   
Дорога морем: первые машины проедут по Крымскому мосту на полгода раньше срока
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
15.05.18 15:12

Путин за рулем "КамАЗа" пересекает Керченский залив по Крымскому мосту

© РИА Новости. Григорий Сысоев
15 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин за рулем "КамАЗа" возглавил колонну грузовой техники, пересекающую Крымский мост после открытия автомобильного движения по нему во вторник.

Перед началом движения глава государства пообщался со строителями моста, после чего, сказав "Поехали", сел за руль головного автомобиля, и колонна начала движение.

Кадры проезда колонны, в которую входят несколько десятков самосвалов, бетономешалок, автовышек и автокранов, транслируют в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Одна из камер установлена в кабине "КамАЗа", за рулем которого находится В.Путин. На кадрах видно, что во время движения глава государства общается с двумя строителями, которые рассказывают ему о процессе возведения моста.

По словам журналиста телеканала, для того, чтобы пересечь мост, длина которого составляет 19 км, колонне понадобится 25-30 минут.

В ходе трансляции на "России 24" внизу экрана идет отсчет времени движения колонны.

При этом журналисты отмечают, что скорость движения колонны значительно превышает 40 км/ч, запланированные изначально.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.05.18 17:13
Почти 2,5 млрд рублей направит Москва до 2021 года на благоустройство дачных поселков горожан
.
  15.05.18 17:05
Четыре московских памятника защитят от граффити при подготовке к реставрации
.
  15.05.18 16:46
Прожиточный минимум в Москве в I квартале вырос до 15,79 тыс. рублей
.
  15.05.18 15:01
Лаборатория Касперского получит налоговые льготы от правительства Москвы
.
  15.05.18 12:52
Два самолета не смогли сесть в Домодедово с первой попытки из-за птиц на посадочной полосе
.
  15.05.18 10:05
Столичные парки примут участие в акции "Ночь в музее"
.
  15.05.18 09:54
Алексей Малобродский пока остается в больнице
.
  15.05.18 09:47
Свыше 15% месячной нормы осадков может выпасть в столице к ночи
.
  14.05.18 14:34
Более 30 вокзалов в 11 городах России во время ЧМ-2018 изменят схемы движения пассажиров
.
  14.05.18 13:19
Жаркая погода с грозами ожидается в Москве до конца рабочей недели


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket