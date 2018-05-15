Путин пообещал реализовать по всей стране проекты, подобные Крымскому мосту

15.05.18 15:26

© РИА Новости. Алексей Дружинин

15 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут и дальше реализовываться проекты, подобные строительству Крымского моста.

"Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Именно по всей стране", - сказал президент на церемонии открытия автомобильного движения по Крымскому мосту.

"Мы будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. Мы обязательно в этом преуспеем", - отметил В.Путин.

Он рассказал, что открытие Крымского моста позволит развивать с новыми темпами и новым качеством экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей.