Президент РФ назвал историческим днем открытие движения по Крымскому мосту

15.05.18 15:31

фото инфоцентра "Крымский мост"

15 мая. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин назвал историческим день открытия движения по Крымскому мосту через Керченский пролив.

"Я искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем", - сказал В.Путин на церемонии открытия движения по Крымскому мосту во вторник.

По его словам, "историческим, потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост".

Потом, подчеркнул В.Путин, вернулись к этому в тридцатые годы прошлого столетия, в сороковые, в пятидесятые годы.

"И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое", - сказал В.Путин, обращаясь к организаторам, участникам строительства Крымского моста.

Глава государства поблагодарил организаторов проекта строительства моста, которые, по его словам, "без всякого преувеличения поставили общегосударственные национальные интересы выше личных и групповых".

В.Путин поблагодарил также саперов, которые работали перед сооружением Крымского моста, экологов, археологов, ученых, конструкторов, инженеров, рабочих.

"Свыше десяти тысяч человек работают на этой стройке, в пик (строительства - ИФ) - более 15 тысяч, почти 220 предприятий-смежников. По сути, на этот объект работала вся страна", - заявил В.Путин.