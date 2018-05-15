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15.05.18 15:31
Президент РФ назвал историческим днем открытие движения по Крымскому мосту
"Я искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем", - сказал В.Путин на церемонии открытия движения по Крымскому мосту во вторник.
По его словам, "историческим, потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост".
Потом, подчеркнул В.Путин, вернулись к этому в тридцатые годы прошлого столетия, в сороковые, в пятидесятые годы.
"И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое", - сказал В.Путин, обращаясь к организаторам, участникам строительства Крымского моста.
Глава государства поблагодарил организаторов проекта строительства моста, которые, по его словам, "без всякого преувеличения поставили общегосударственные национальные интересы выше личных и групповых".
В.Путин поблагодарил также саперов, которые работали перед сооружением Крымского моста, экологов, археологов, ученых, конструкторов, инженеров, рабочих.
"Свыше десяти тысяч человек работают на этой стройке, в пик (строительства - ИФ) - более 15 тысяч, почти 220 предприятий-смежников. По сути, на этот объект работала вся страна", - заявил В.Путин.
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