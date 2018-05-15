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15.05.18 15:49

Шедевры из запасников смогут увидеть в "Ночь музеев" жители и гости Тульской области

© РИА Новости. Владимир Астапкович
15 мая. Interfax-Russia.ru - Десятки музеев Тульской области подготовили разнообразную программу для жителей и гостей региона, которые в ночь на 20 мая примут участие в акции "Ночь музеев" сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе областного правительства.

По словам собеседника агентства, тематика нынешней акции - "Шедевры из запасников". По традиции в акции участвуют федеральные, региональные и муниципальные музеи, а также Объединение центров развития истории, народной культуры и туризма и Тульская областная филармония.

В "Ночь музеев" посетителей ждут тематические экскурсии, спектакли, выставки, творческие встречи, показы и обсуждение фильмов, квест-игры и многое другое.

Так, в открывшемся на днях Международном культурном центре туристического комплекса "Золотой город", пройдет концерт Дмитрия Маликова и открытие выставки "Искусство России и Китая" из фондов Областного художественного музея.

В Тульском государственном музее оружия запланированы праздничный концерт, тематические костюмированные экскурсии, мастер-классы, кинопоказы. Завершится акция ярким светомузыкальным представлением.

В музее "Куликово поле" в деревне Моховое состоится "Световое шоу-презентация "Магия Поля - магия предмета": полевые объекты музея-заповедника и артефакты из его фондов", а в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино - реквием-концерт.

Музейно-выставочный центр "Тульские древности" для посетителей организует мастер-классы и интерактивные программы.

В музее художника В.Д.Поленова пройдут концерты и кинопоказ. Тульский кремль подготовил увлекательное музейное действо для взрослых и детей от 12 лет "Призраки старой крепости".

В областном художественном музее, краеведческом музее и военно-историческом музее вниманию зрителей будет представлена альбомная версия музыкального театра "Gorizont entertainment" и отечественный рок-мюзикл "ТоDD".

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