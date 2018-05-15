Тульская область планирует выделить более 3 млрд руб. на подготовку ЖКХ к зиме

15.05.18 15:57

© РИА Новости. Алексей Куденко

15 мая. Interfax-Russia.ru - Тульская область планирует выделить 3,3 млрд рублей на подготовку жилищно-коммунального комплекса региона к работе в предстоящий осенне-зимний период, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Элеонору Шевченко.

"В рамках заключенных концессионных соглашений и утвержденных инвестиционных программ до начала отопительного сезона планируется заменить тепловые сети на сумму около 140 млн рублей, реконструировать две котельные в рабочем поселке Чернь и поселке Ревякино Ясногорского района. Также речь идет о строительстве двух новых котельных в городах Алексине и Новомосковске", - сказала Э.Шевченко.

По программе модернизации коммунальной инфраструктуры в этом году с участием средств регионального бюджета предусмотрено выполнение работ по теплоснабжению в трех районах на сумму почти 20 млн рублей, по водоснабжению и водоотведению - в девяти районах на сумму 133,9 млн рублей.

В 2018 году в регионе будут проведены экспертизы промышленной безопасности на 232 объектах теплоснабжения, из них большая часть - в Узловском и Богородицком районах, Донском и Новомосковске.

По словам министра, завершившийся отопительный сезон в регионе прошел стабильно.

"С минимальными нарушениями прошли отопительный сезон город Ефремов, поселок Славный и Каменский район. Снижение количества нарушений отмечено в Туле, Веневском, Дубенском, Киреевском, Кимовском, Куркинском районах", - подчеркнула Э.Шевченко.

По данным Приокского управления Ростехнадзора, в прошедшем отопительном сезоне на 34% снизилось количество нарушений по теплоснабжению. С 3 октября по 8 мая на телефон "горячей линии" в облправительство поступило более 9 тыс. звонков, по большей части жители региона обращались за справочной информацией.