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15.05.18 16:11
Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии в I квартале вырос на 4,3%
Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 9 тыс. 479 рублей, что на 2,9% больше показателя четвертого квартала минувшего года, для пенсионеров - 7 тыс. 507 рублей (рост на 6,2%), для детей - 9 тыс. 485 рублей (рост на 6,8%).
"Повышение прежде всего связано с сезонным увеличением цен на продукты питания, включенные в потребительскую корзину", - уточнил представитель министерства.
Величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни населения региона при разработке и реализации республиканских социальных программ, определения размера устанавливаемых на региональном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям.
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