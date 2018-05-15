Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии в I квартале вырос на 4,3%

15.05.18 16:11

© РИА Новости. Илья Питалев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Величина прожиточного минимума в Карачаево-Черкесии в первом квартале 2018 года составила 9 тыс. 94 рубля, что на 4,3% больше, чем в четвертом квартале прошлого года, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минтруда и соцразвития КЧР.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 9 тыс. 479 рублей, что на 2,9% больше показателя четвертого квартала минувшего года, для пенсионеров - 7 тыс. 507 рублей (рост на 6,2%), для детей - 9 тыс. 485 рублей (рост на 6,8%).

"Повышение прежде всего связано с сезонным увеличением цен на продукты питания, включенные в потребительскую корзину", - уточнил представитель министерства.

Величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни населения региона при разработке и реализации республиканских социальных программ, определения размера устанавливаемых на региональном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям.