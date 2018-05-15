Два сайта заблокируют в Ингушетии за пропаганду зацепинга

15.05.18 16:40

© РИА Новости. Сергей Ермохин

15 мая. Interfax-Russia.ru - Магасский районный суд Ингушетии вынес приговор по административному делу о призывах несовершеннолетних объединяться в группы любителей езды на крышах железнодорожных вагонов, сообщается на сайте южной транспортной прокуратуры.

"Назрановской транспортной прокуратурой проведена проверка по фактам нарушения требований законодательства РФ при размещении в свободном доступе в Интернете информации, способной причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ходе проверки выявлены два сайта, на которых гражданам, в том числе несовершеннолетним, предлагали объединяться в группы зацеперов, призывали к совместному проведению экстремального досуга, публиковали информацию о способах избежать административной ответственности за нарушение правил проезда на железнодорожном транспорте.

Прокуратура направила в Магасский райсуд два административных исковых заявления о блокировке данных сайтов, которые удовлетворены.