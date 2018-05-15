Прожиточный минимум в Москве в I квартале вырос до 15,79 тыс. рублей

15.05.18 16:46

© РИА Новости. Илья Питалев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Москве по итогам первого квартала составила 15 тыс. 786 рублей, что на 389 рублей больше, чем в четвертом квартале 2017 года, следует из проекта постановления правительства столицы, подготовленного департаментом труда и соцзащиты населения города.

Прожиточный минимум трудоспособного населения российской столицы в первом квартале вырос на 430 рублей до 17 тыс. 990 рублей в месяц на человека, пенсионеров - на 228 рублей до 11 тыс. 157 рублей, детей - на 487 рублей до 13 тыс. 787 рублей.

Согласно проекту документа, до установления величины прожиточного минимума в Москве за второй квартал при осуществлении социальных выплат, при назначении которых учитывается величина прожиточного минимума, будет применяться величина минимума за второй квартал 2017 года (16 тыс. 426 рублей).