Ярославская область планирует создать третью ТОСЭР

15.05.18 16:53

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

15 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Ярославской области заключило соглашения с потенциальными резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на 8 млрд рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов в ходе отчета о работе правительства перед депутатами Ярославской областной думы.

"Правительством области заключено 14 соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов на общую сумму 8 млрд рублей, что позволит создать дополнительно 1700 рабочих мест", - отметил глава региона.

"За прошедший год в Ярославской области создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Тутаеве, в текущем году ТОСЭР появится в Гаврилов Яме. В ближайшей перспективе создание территории в городе Ростов", - заявил Д.Миронов.

По его мнению, создание трех ТОСЭР значительно улучшит качество жизни в территориях и откроет новые возможности трудоустройства местной молодежи, которая перестанет уезжать в крупные города в поисках работы.

Как сообщалось, первая ТОСЭР в Тутаеве намерена привлечь 5,7 млрд рублей инвестиций. В городе планируется реализовать проекты по производству резинотехнических изделий, дизель-генераторов и швейному производству.

Резиденты ТОСЭР смогут пользоваться льготами по земельному, имущественному налогу и налогу на прибыль, а также иметь пониженные ставки по страховым взносам. Кроме того, они имеют право получить поддержку на строительство инфраструктуры и займы от фондов моногородов.

Кроме того, ТОСЭР позволяет уже существующим предприятиям встраиваться в цепочки резидентов.

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