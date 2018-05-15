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15.05.18 16:59

Средняя численность работников АвтоВАЗа с начала года снизилась на 3,3%, до 36,4 тыс. человек

© РИА Новости. Юрий Стрелец
15 мая. Interfax-Russia.ru - Средняя численность работников ПАО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) с начала года по состоянию на конец I квартала снизилась на 3,3%, до 36,413 тыс. человек, следует из квартального отчета компании.

В ноябре 2017 г. сообщалось, что средняя численность работников предприятия на конец сентября 2017 г. составляла 38,125 тыс. (-11,8% по сравнению с показателем на конец сентября 2016 г.)

В феврале текущего года вице-президент "АвтоВАЗа" по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко говорил, что компания завершила программу оптимизации численности персонала. При этом он добавил, что в ПАО "АвтоВАЗ" работает 36 тыс. человек, в дочерних подразделениях - около 10,5 тыс. человек.

Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор ранее отмечал, что компания испытывает переизбыток персонала на одних производственных линиях и недостаток людей на других.

В 2017 году компания сообщила о запуске с целью обеспечения занятости персонала проекта "Индустриальный парк АвтоВАЗ", куда переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание дирекции по закупкам и другие площадки "АвтоВАЗа". При этом в компании подчеркивали, что индустриальный парк является структурной единицей "АвтоВАЗа", "его сотрудники обеспечиваются тем же социальным пакетом, что и сотрудники автозавода". Компания планировала перевести туда несколько тысяч человек.

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