Дорога морем: первые машины проедут по Крымскому мосту на полгода раньше срока
  
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15.05.18 17:00

Крымский мост превратит Юг России в единый курорт, который сможет принимать свыше 21 млн туристов в год

© РИА Новости. Григорий Сысоев
15 мая. Interfax-Russia.ru - Курорты Краснодарского края и Крыма с открытием Крымского моста будут принимать ежегодно десятки миллионов человек, турпоток по автомобильным трассам Кубани возрастет на 30%, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Открытие Крымского моста превратит Юг России в единый большой курорт. Суммарно мы сможем принимать свыше 21 млн человек в год, и этот показатель будет только расти. По предварительным подсчетам, турпоток по трассам, проходящим по территории края, возрастет с 6,2 до 8 млн человек в год", - заявил В.Кондратьев журналистам по итогам церемонии открытия Крымского моста.

Глава региона подчеркнул, что одновременно с вводом в эксплуатацию автомобильной, а в дальнейшем - и железнодорожной магистралей Крымского моста, в Краснодарском крае будут реализованы и другие масштабные инфраструктурные проекты. Они затронут многие муниципалитеты - от Белоглинского до Темрюкского района Кубани.

"Чтобы сделать проезд к Крымскому мосту удобным, в 2019 начнется строительство Дальнего северо-западного обхода Краснодара. Новая транспортная магистраль с одной стороны обеспечит подъездные пути к мосту, с другой - разгрузит город от изнуряющих пробок", - отметил В.Кондратьев.

Большая работа ведется и по обновлению железнодорожной инфраструктуры, увеличению пропускной способности железнодорожных линий.

"Прежде всего, это строительство краснодарского (транзитного - ИФ) обхода от Кореновска до Тимашевска. Протяженность новых путей составит 69 км. Уже идет реконструкция и строительство вторых путей на участках, где раньше был только один путь. Это позволит в разы повысить количество поездов, идущих к Крымскому мосту и к портам Азово-черноморского бассейна", - сказал губернатор.

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