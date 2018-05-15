Алтайский край в ближайшее время начнет подписывать соглашения с резидентами ТОРов

15.05.18 17:02

© РИА Новости. Константин Чалабов

15 мая. Interfax-Russia.ru - Алтайский край в конце мая - начале июня планирует начать подписывать соглашения с резидентами территорий опережающего развития (ТОР), статус которых в марте получили города Заринск и Новоалтайск, сообщает пресс-центр правительства края.

На данный момент подготовлен порядок заключения соглашений, он проходит процедуру согласования.

Договоры о реализации инвестпроектов в ТОРах будут индивидуальными.

"Каждый резидент ТОР получит особые условия для ведения предпринимательской деятельности в моногородах Заринске и Новоалтайске, предусмотренные законодательством РФ и Алтайского края. В первую очередь, это преференции в налоговой сфере, а также вопросы обеспечения инженерной, транспортной и иной инфраструктурой тех площадок, где инвесторы будут реализовывать свои проекты", - отметил глава региона Александр Карлин, чьи слова приводятся в сообщении.

Губернатор рассчитывает, что в этом году будет запущено несколько производств.

Первый претендент на получение статуса резидента ТОР в Заринске - компания "Русская кожа Алтай" (подконтрольна рязанским холдингу ФПК "Инвест" и группе "Русская кожа"), которая намерена построить кожевенный завод за 1,6 млрд рублей.

На сегодняшний день возведен каркас здания завода, специалисты подводят инженерные коммуникации и монтируют стеновые панели.

Также на реализацию проекта в Заринской ТОР заявилась группа компаний "Кровельный центр" (Новосибирск). Она планирует создать Сибирский фанерный комбинат. Стоимость создания производства березовой фанеры мощностью 36 тыс. куб. метров фанеры в год превышает 500 млн рублей.

"Когда есть такие производства, лесосека используется более эффективно", - подчеркнул А.Карлин.

В Новоалтайске один из основных будущих резидентов ТОР - это "Покровская сыроварня" с проектом стоимостью более 170 млн рублей. Также специалисты изучают инвестпроект компании "Эталон", которая намерена создать предприятие по изготовлению станков, механизмов, средств производства и металлоизделий в Новоалтайске. Инвестпроект оценивается в 465 млн рублей.

Власти края ведут переговоры и с другими потенциальными резидентами алтайских ТОР.