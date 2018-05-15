Виновник ДТП с экскурсионным автобусом с детьми в Ярославле получил полтора года колонии

15.05.18 17:05

Фото МЧС по Ярославской области

15 мая. Interfax-Russia.ru - Суд в Ярославской области вынес приговор водителю грузового автомобиля, по вине которого произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса с детьми из Екатеринбурга.

"Фигуранту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев 10 дней колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на 2 года", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Кристина Гузовская.

Следствием и судом установлено, что 8 ноября прошлого года на 194 км трассы М8 "Холмогоры" водитель грузовика при выезде с АЗС пересек двойную сплошную и не предоставил преимущество экскурсионному автобусу с детьми из Екатеринбурга, совершавшему тур по городам "Золотого кольца". В результате ДТП погиб водитель автобуса, несколько детей получили травмы и были госпитализированы.

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