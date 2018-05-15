Четыре московских памятника защитят от граффити при подготовке к реставрации

15.05.18 17:05

© РИА Новости. Михаил Фомичев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы по итогам конкурса с ограниченным участием определили подрядчика работ по подготовке четырех памятников к реставрации в 2019 году, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Как отмечается, право на заключение госконтракта по итогам конкурса получило ООО "Реставратор". Компания выполнит работы за 1,9 млн рублей.

Подготовить к реставрации памятники философу Фридриху Энгельсу, баснописцу Ивану Крылову, основателю русской педиатрической школы Нилу Филатову и "Погибшим при взрыве здания МК РКП (б)" необходимо не позднее 13 апреля 2019 года.

"Исполнитель проводит обследование технического состояния объектов культурного наследия, разрабатывает проекты охраны монументальных сооружений. На основании научных и инженерных исследований разрабатывает проект реставрации и технологические рекомендации по каждому памятнику, включая защитные работы против граффити и работы по их удалению", - говорится в сообщении.