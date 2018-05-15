Бывший мэр челябинского Миасса арестован по подозрению в коррупции

15.05.18 17:07

© РИА Новости. Андрей Старостин

5 мая. Interfax-Russia.ru - Тракторозаводский районный Челябинска суд арестовал во вторник экс-главу города Миасса Геннадия Васькова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" представитель суда Ирина Савинкова.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца, до 14 июля", - уточнила И.Савинкова.

Защита просила не избирать меру пресечения в виде содержания под стражей или отправить Г.Васькова под домашний арест. Однако суд принял во внимание аргументы обвинения о том, что на свободе подозреваемый может оказывать давление на свидетелей или уничтожить улики.

Как сообщалось, в минувшую пятницу губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял отставку Г.Васькова.

В понедельник региональное СУ СКР задержало Г.Васькова и возбудило в отношении бывшего чиновника уголовное дело по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в 2017 году глава города дал указание подчиненным приобрести за средства бюджета по завышенной стоимости торговое помещение для размещения в нем детского сада. Позднее выяснилось, что купленное здание для этих целей не годится.

В конце марта следственные органы возбудили уголовное дело по факту взятки, в числе фигурантов - депутат и чиновники администрации Миасса. Следствие считает, что подозреваемые получили более 8 млн рублей за приобретение под детский сад неприспособленного помещения.