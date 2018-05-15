Пожарные остановили распространение огня в Санарском заказнике Челябинской области

15.05.18 17:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Распространение крупного лесного пожара на территории Пластовского района в Челябинской области, от которого пострадал Санарский заказник, удалось остановить к вечеру вторника, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" министр общественной безопасности области Евгений Савченко.

"Распространение огня удалось остановить. Сейчас идет работа по тушению внутри очага. Есть определенная уверенность, что к исходу дня пожар будет локализован", - отметил министр.

Он добавил, что, по оценке МЧС, на место пожара стянуты достаточные силы и средства РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ИФ) федерального, регионального и муниципального уровней.

По его сведениям, на 18:00 (16:00 мск) угрозы населенным пунктам, которая бы потребовала эвакуации населения, нет.

Между тем, в от загоревшейся сухой травы в других районах области пострадало несколько домов.

"По данным МЧС, пострадали от огня четыре дома в поселке Красноармейского района, огонь перекинулся с сухой травы. Людей пострадавших нет", - отметил Е.Савченко.

По его сведениям, практически во всех случаях природные пожары начались из-за неосторожного обращения с огнем.

В свою очередь пресс-служба регионального ГУ МЧС уточняет, что из-за горящей сухой травы во вторник пострадали два дома в деревне Анфалово Красноармейского района.

Для тушения задействовали вертолет Ми-8, было сделано семь многотонных сбросов воды.

Сейчас специалисты отдела дознания устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено административное расследование.

Кроме того, в минувший понедельник сгорел шесть брошенных садовых домиков в Кыштыме.

Ранее сообщалось, что в Пластовском районе вторые сутки горит Санарский лесной бор на площади более 3,5 тыс. гектаров.