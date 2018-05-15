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15.05.18 17:12
Доходы калининградского губернатора незначительно выросли в 2017 году
15 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отчитался о доходах за 2017 год, сообщается на сайте регионального правительства.
Глава области задекларировал доход 2,8 млн рублей, в том числе и от использования недвижимого имущества. По итогам 2016 года его доход был равен 2,6 млн рублям.
В индивидуальной собственности у А.Алиханова по-прежнему находится квартира площадью в 57,1 кв. м, также ему принадлежит одна треть в квартире площадью 85,8 кв. м и совместная квартира площадью в 101 кв. м. Кроме того, губернатор является владельцем легкового автомобиля Mitsubishi Outlander.
Годовой доход супруги А.Алиханова составил 748 тыс. рублей. В собственности у нее находится одна третья доля квартиры площадью в 81,1 кв. м и совместная квартира площадью в 101 кв. м.
В декларации сообщается, что в пользовании семьи А.Алиханова находятся две квартиры площадью в 80,9 и 248,3 кв. м и гараж площадью в 18,2 кв. м.
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