Почти 2,5 млрд рублей направит Москва до 2021 года на благоустройство дачных поселков горожан

15.05.18 17:13

© РИА Новости. Александр Вильф

15 мая. Interfax-Russia.ru - Более 2,4 млрд рублей будет выделено из столичного бюджета до конца 2020 года на благоустройство садовых товариществ в "новой" Москве, Подмосковье и сопредельных областях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Москва активно участвует в благоустройстве садовых товариществ горожан на территории Московской и сопредельных областей. В этом году на эти цели из бюджета столицы выделено 511,7 млн рублей, в следующем будет выделено 805 млн рублей, а в 2020 году - 1,1 млрд рублей", - заявил М.Хуснуллин журналистам во вторник.

По его словам, только в этом году на территории Подмосковья и присоединенных территорий столицы около СНТ планируется построить четыре подъездные дороги общей протяженностью около 601 км, 11,9 км линий электропередачи, один объект газификации и одну плотину.

М.Хуснуллин отметил, что за последние пять лет из бюджета города на эти цели было выделено более 2,3 млрд рублей.

"За это время было построено 30 подъездных дорог общей протяженностью 78,7 км, 16 объектов электроснабжения, пять объектов мелиорации, два водозаборных узла, построено 20 детских площадок на территории садовых товариществ", - добавил заммэра.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что исполнителем городских программ по развитию территорий СНТ на присоединенных территорий Москвы, Подмосковья и сопредельных областей является ГКУ "Развитие Московского региона".

"В последние годы ведется серьезная и масштабная работа по обеспечению садовых товариществ всей необходимой инфраструктурой. Это и дороги, и электрификация и проведение газопровода. Не менее важно системно вести работу по мелиорации и строительству плотин", - заявил В.Жидкин.