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15.05.18 17:17

Solar Systems запустила в Астраханской области вторую СЭС мощностью 15 МВт

© РИА Новости. Стрингер
15 мая. Interfax-Russia.ru - ООО "Солар Системс" (Solar Systems, российская "дочка" китайской Amur Sirius) во вторник запустило в Астраханской области солнечную электростанцию (СЭС) "Промстройматериалы", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора региона.

"В селе Солянка, рядом с Астраханью, состоялся торжественный запуск в эксплуатацию солнечной электростанции "Промстройматериалы", - сказал представитель пресс-службы.

Мощность станции - 15 МВт, объем инвестиций - 1,9 млрд рублей. Станция разместилась на площади 30 га.

По информации пресс-службы, гендиректор "Солар Системс" Михаил Молчанов в ходе церемонии открытия станции отметил благоприятный инвестиционный климат региона.

"Промстройматериалы" - это хороший вклад в развитие энергетики страны и региона. В ближайшие годы в регионе появятся более 10 таких объектов общей мощностью 300 МВт", - привел представитель пресс-службы слова губернатора Астраханской области Александра Жилкина, присутствовавшего на церемонии.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года "Солар Системс" при участии вице-премьера Аркадия Дворковича запустила в Астраханской области свою первую солнечную электростанцию - "Заводская". Ее мощность составила 15 МВт, выработка в год - 21 млн кВт.ч. Объем инвестиций - около 3 млрд рублей.

"Солар Системс" - 100%-ная "дочка" китайской Amur Sirius, созданная для реализации проектов в области генерации на основе возобновляемых источников энергии в России. Компания собирается реализовать в РФ 15 проектов (с учетом запущенного), общая сумма инвестиций - 44 млрд рублей. Проект СЭС "Промстройматериалы" компания приобрела у ООО "МРЦ Энергохолдинг", станция построена по ДПМ.

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