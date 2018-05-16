Японский реабилитационный центр открылся во Владивостоке

16.05.18 08:24

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 мая. Interfax-Russia.ru - Японский реабилитационный центр "Хокуто" официально открылся в среду Владивостоке, проект реализован JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

"Специалисты центра будут заниматься реабилитацией пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, полученными в результате травм, хирургического вмешательства, восстановлением после инсульта. В день планируется принимать около 100 человек", - говорится в сообщении.

Реабилитационный центр построен по японской модели, ориентирован на индивидуальный подход. Для восстановления пациентов, в частности, будет применяться экзоскелет - устройство, предназначенное для восстановления утраченных функций, развития мышц.

Сейчас в медцентре работают шесть специалистов. Это приморские врачи, стажировавшиеся в Японии, в том числе мануальные терапевты, врач ЛФК и медбрат по массажу, а также два японских реабилитолога.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в беседе с представителями японской стороны отметил символичность открытия реабилитационного центра "Хокуто" в 2018 году, который объявлен Годом Японии в России и Годом России в Японии. Глава региона выразил готовность развивать сотрудничество с JGC Corporation.