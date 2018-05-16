Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало реакцию Госдепа США на Крымский мост

16.05.18 08:38

© РИА Новости. Сергей Пятаков

16 мая. Interfax-Russia.ru - Россия не будет спрашивать у США или у какой-либо другой страны разрешения на строительство транспортной инфраструктуры на территории своей страны, заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя реакцию Госдепа на открытие Крымского моста.

"Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым - Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", - говорится в распространенном комментарии российской дипмиссии.

Ранее в ходе брифинга представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что открытие Крымского моста отрицательно отразится на людях и полуострове.

"Мы видели строительство и открытие моста над проливом. Строительство этот моста определенно негативно отразилось на людях, Крыму. Мост представляет собой не только попытку дальнейшего укрепления России и захвата Крыма, но и создает проблемы для судоходства. Это тема, которую мы внимательно отслеживаем, и она беспокоит нас", - сказала она.