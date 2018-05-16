Мария Захарова призвала США потребовать освободить журналиста на Украине

16.05.18 08:47

© РИА Новости. Валерий Мельников

16 мая. Interfax-Russia.ru - Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Госдеп США потребовать от Киева немедленно освободить руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы", - написала М.Захарова на своей странице в Фэйсбуке.

Ранее в ходе брифинга Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон понимает обеспокоенность Украины деятельностью российских журналистов, но призывает Киев действовать в рамках закона в ситуации с задержанным сотрудником "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским.

"Арест журналистов или обыски в штаб-квартирах СМИ - это то, что нужно делать в соответствии с законом... Мы понимаем Украину, которая, как и многие другие страны, обеспокоена сильной пропагандой", - заявила она.

"Но это очень серьезные действия, которые нужно совершать в соответствии с законом", - добавила Х.Нойерт.