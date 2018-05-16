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16.05.18 09:01
РЖД предлагают построить на Сахалине порт для загрузки моста на остров
"Оптимальным признан маршрут от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино к наиболее узкому месту Татарского пролива (проливу Невельского) и затем к станции Ныш на Сахалине. Общая протяженность, включая 6-километровый мост, - 585 км", - отмечает газета. Кроме того, РЖД нужно вложить 92,1 млрд руб. в железные дороги Сахалина.
Проектные работы, по оценкам компании, займут три года (2018-2020 гг.), строительные - 5 лет (2019-2023 гг.). Представитель монополии уточнил изданию, что параметры "предварительные", а проект "находится в стадии проработки". В ходе анализа "Российские железные дороги" актуализировали проект ТЭО 2013 г.
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