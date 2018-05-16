РЖД предлагают построить на Сахалине порт для загрузки моста на остров

16.05.18 09:01

© РИА Новости. Александр Демьянчук

16 мая. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" по итогам актуализации в 2017 году технико-экономического обоснования (ТЭО) железнодорожного перехода на Сахалин оценило его стоимость без НДС в 540,3 млрд руб., в том числе мост - в 252,8 млрд руб., пишет в среду " Коммерсантъ ", ознакомившийся с деталями проекта.

"Оптимальным признан маршрут от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино к наиболее узкому месту Татарского пролива (проливу Невельского) и затем к станции Ныш на Сахалине. Общая протяженность, включая 6-километровый мост, - 585 км", - отмечает газета. Кроме того, РЖД нужно вложить 92,1 млрд руб. в железные дороги Сахалина.

Проектные работы, по оценкам компании, займут три года (2018-2020 гг.), строительные - 5 лет (2019-2023 гг.). Представитель монополии уточнил изданию, что параметры "предварительные", а проект "находится в стадии проработки". В ходе анализа "Российские железные дороги" актуализировали проект ТЭО 2013 г.