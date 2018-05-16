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16.05.18 09:15
Пожар в Санарском заказнике Челябинской области потушен - МЧС
"Пожар ликвидирован сегодня в 7:00 (5:00 мск). Площадь пожара составила 6 тыс. гектаров", - уточнил представитель МЧС.
Ранее сообщалось, что с понедельника в Пластовском районе горел Санарский сосновый бор. За двое суток площадь горения выросла почти в 10 раз. Локализация пожара была объявлена вечером во вторник. На тушении было задействовано около 300 человек и более 60 единиц техники, в том чисел вертолет МЧС МИ-8.
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