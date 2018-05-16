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16.05.18 09:20
Восстановлено электроснабжение 14 тысяч жителей Свердловской области, прерванное непогодой
"Специалисты филиала "Свердловэнерго" в настоящий момент продолжают ремонтные работы на энергообъектах, поврежденных непогодой, для приведения схемы электроснабжения Свердловской области в нормальный режим. Это происходит без каких-либо последствий для жителей региона", - говорится в сообщении.
По данным "МРСК Урала", поздним вечером 15 мая шквалистый ветер вызвал серьезные технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства. По состоянию на 23:00 по местному времени вторника без электричества оставалось 34 населенных пункта, в которых проживает около 14 тысяч человек.
Отмечается, что наблюдались точечные нарушения электроснабжения промышленных предприятий из-за повреждений высоковольтных линий электропередачи классом напряжения 110 кВ.
На поврежденных непогодой энергообъектах было задействовано 57 бригад (166 человек), оснащенных 66 единицами спецтехники. Работы велись в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах, а также в Камышловском муниципальном районе.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, вечером во вторник оперативная группа МЧС также выезжала на происшествие в Алапаевске, где из-за порывов ветра - до 17 м/с, сорвало металлические листы кровли со здания пищеблока центральной городской больницы (ЦГБ).
"В результате происшествия пострадавших нет", - уточняет пресс-служба.
По данным ведомства, работает комиссия по оценке ущерба, в среду будут спланированы ремонтные работы.
По данным синоптиков на утро среды штормовой ветер покинул территорию региона.
Как сообщалось, электроснабжение предприятий, в том числе "Уралвагонзавода" (УВЗ), частично оказалось нарушено из-за повреждений на линиях электропередач в результате сильного ветра.
Также сообщалось, что синоптики во вторник предупредили жителей Свердловской области о штормовом ветре до 26 м/с.
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