Восстановлено электроснабжение 14 тысяч жителей Свердловской области, прерванное непогодой

16.05.18 09:20

© РИА Новости. Руслан Кривобок

16 мая. Interfax-Russia.ru - Энергетики к 6:00 (4:00 мск) среды возобновили подачу электроэнергии потребителям Свердловской области, которое было нарушено шквалистым ветром, сообщает пресс-служба ОАО "МРСК Урала".

"Специалисты филиала "Свердловэнерго" в настоящий момент продолжают ремонтные работы на энергообъектах, поврежденных непогодой, для приведения схемы электроснабжения Свердловской области в нормальный режим. Это происходит без каких-либо последствий для жителей региона", - говорится в сообщении.

По данным "МРСК Урала", поздним вечером 15 мая шквалистый ветер вызвал серьезные технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства. По состоянию на 23:00 по местному времени вторника без электричества оставалось 34 населенных пункта, в которых проживает около 14 тысяч человек.

Отмечается, что наблюдались точечные нарушения электроснабжения промышленных предприятий из-за повреждений высоковольтных линий электропередачи классом напряжения 110 кВ.

На поврежденных непогодой энергообъектах было задействовано 57 бригад (166 человек), оснащенных 66 единицами спецтехники. Работы велись в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах, а также в Камышловском муниципальном районе.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, вечером во вторник оперативная группа МЧС также выезжала на происшествие в Алапаевске, где из-за порывов ветра - до 17 м/с, сорвало металлические листы кровли со здания пищеблока центральной городской больницы (ЦГБ).

"В результате происшествия пострадавших нет", - уточняет пресс-служба.

По данным ведомства, работает комиссия по оценке ущерба, в среду будут спланированы ремонтные работы.

По данным синоптиков на утро среды штормовой ветер покинул территорию региона.

Как сообщалось, электроснабжение предприятий, в том числе "Уралвагонзавода" (УВЗ), частично оказалось нарушено из-за повреждений на линиях электропередач в результате сильного ветра.

Также сообщалось, что синоптики во вторник предупредили жителей Свердловской области о штормовом ветре до 26 м/с.