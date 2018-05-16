Полицейские изъяли в Астрахани более 11 кг синтетических наркотиков

16.05.18 09:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 мая. Interfax-Russia.ru - Пятерых подозреваемых в распространении синтетических наркотиков задержали полицейские в Астрахани, в тайниках группировки обнаружено более 11,5 кг запрещенных веществ, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по Астраханской области.

"Изъяты "скорость" и "соль". Стоимость партии - более 28 млн рублей. Оперативники задержали квартет астраханцев, а также одного жителя Ростовской области. Они через интернет покупали для реализации крупные партии наркотиков, потом перепродавали через тайники в розницу, - сказал представитель управления.

По данным следствия, группировка распространяла наркотики в Астрахани и близлежащих районах.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.