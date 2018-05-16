Минобрнауки РФ преобразовано в министерство просвещения и министерство науки и высшего образования

16.05.18 09:56

© РИА Новости. Алексей Пано

16 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил разделить Минобрнауки на два ведомства.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Преобразовать Министерство образования и науки Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе.

Президент поручил передать министерству просвещения РФ функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего и среднего профессионального образования. Кроме того, в его ведении будет дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение, а также дополнительное образование детей и взрослых, воспитание, опека и попечительство в отношении несовершеннолетних граждан.

В сфере ответственности ведомства будет выработка и реализация госполитики в области социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере общего, среднего профессионального, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания.

Президент поручил передать министерству науки и высшего образования РФ функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий.

Кроме того, в его ведении будет развитие федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, вопросы интеллектуальной собственности.

Министерство науки и высшего образования будет заниматься различными вопросами в сфере социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики, а также выполнять функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В его ведении будет и деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научно- технической и инновационной деятельности.