Вечер инклюзивной хореографии и художественный аукцион ждут зрителей на фестивале в Пскове

16.05.18 10:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 мая. Interfax-Russia.ru - Международный фестиваль людей с особенностями развития "Другое искусство" пройдет в Пскове с 16 по 18 мая, сообщает пресс-служба Театрально-концертной дирекции.

В среду, 16 мая, пройдет большое количество различных мастер-классов: художественные, театральные, музыкальные. Полюбившийся псковичам "Упсала-цирк" устроит цирковой мастер-класс, количество участников ограничено. Кроме того, запланирована презентация проектов цирковой студии для всех желающих.

В этот же день в Детском парке Пскова откроется ярмарка "Путешествие вещей", на которой можно будет приобрести сувениры, изготовленные людьми с ограниченными возможностями здоровья - участниками фестиваля "Другое искусство". На улице Пушкина откроется баннерная выставка работ воспитанников студии "Я и ты".

Вечером на большой сцене театра пройдет показ спектакля "Кармен" подопечных фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" из Москвы.

Во второй день фестиваля, 17 мая, на малой сцене Псковского драмтеатра пройдет театральная лаборатория "Открытая сцена", в рамках которой будут представлены спектакли непрофессиональных театральных студий при интернатах, школах или центрах для людей с особенностями развития.

В этот же день в фойе музее театра состоится открытие выставки графики псковского художника Андрея Щукина.

Завершит второй день фестиваля вечер инклюзивной хореографии интегрированного театра движения "Лик" (Ташкент). Программа инклюзивной хореографии объединила наиболее яркие фрагменты из танцевальных спектаклей, созданных "Театром движения Лик" за 15 лет работы в интегрированном составе. Это пластическое повествование о том, как молодые люди с инвалидностью, вступая во взрослую жизнь, ищут точки соприкосновения с другими людьми и с миром вообще. Кроме того, в медиахолле ТКД состоится кинопоказ "На уровне глаз".

Заключительный день фестиваля, 18 мая, будет посвящен 25-летию Центра лечебной педагогики (ЦЛП) Псковской области. Ожидается большое количество гостей. Все мероприятия пройдут на территории ЦЛП.

Так, запланировано уличное представление от студии "Круг II" "Школа навыворот", а завершит праздник концерт "Воздух-джаз". Здесь же состоится художественный аукцион, на котором будут представлены работы профессиональных художников, например, Сергея Семенова, Александра Бушуева, Александра Стройло, Ларисы Царевой и других, а также батик, выполненный руками воспитанников студии "Я и ты". Организаторы аукциона рассчитывают на участие в нем крупных псковских бизнесменов, вырученные деньги пойдут на реализацию проекта ЦЛП "Сопровождаемое проживание в Пскове".

А на концерте "Воздух-джаз" выступит полюбившийся псковичам в прошлом году интернациональный коллектив "Be Jazz" (Великобритания, Германия, Россия), а также коллектив Ska-Jazz Review из Санкт-Петербурга. Вход свободный.

Пройдёт инклюзивная игра "Курьер", включающая элементы различных классов игр: живого действия, функционально-ролевых, деловых, психологических, логических, которая состоится также 18 мая в медиахолле ТКД.

По традиции, вход на все мероприятия свободный. На уличные представления не нужно иметь даже пригласительные билеты, на мероприятия в помещении билеты можно забрать в кассе Псковского драмтеатра.

Международный фестиваль особенных людей "Другое искусство" проходит в Псковской области с 2016 года. Это ежегодный творческий форум, цель которого - формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

Участники "Другого искусства" - творческие коллективы из разных городов России, а также Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Германии, Нидерландов, Узбекистана, в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.