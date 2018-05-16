Более 50 работ итальянских художников XX века из замка Риволи представят в Эрмитаже

16.05.18 10:18

© РИА Новости. Алексей Даничев

16 мая. Interfax-Russia.ru - В Зимнем дворце в среду открывается выставка итальянских художников из Музея современного искусства в замке Риволи и из частных собраний, сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Петербуржцы увидят более 50 работ второй половины XX века. Arte Povera ("бедное искусство") - течение, возникшее в Италии на рубеже 1960-х и 1970-х годов. Отличительной чертой движения стало стремление авторов уйти от всепоглощающего технического прогресса в сторону ремесленного творчества.

"Отказываясь от промышленных и высокотехнологичных материалов в пользу "бедных" и неэстетичных, таких как тряпки, газеты, ветки деревьев, художники Arte Povera были настроены освободить искусство от оков традиционализма", - говорится в сообщении.

Экспозиция расположится в залах третьего этажа Зимнего дворца, где объекты Arte Povera войдут в контраст с видами Дворцовой площади и фасадами классической дворцовой архитектуры. В экспозицию войдут произведения Джованни Ансельмо, Алигьеро Боэтти, Пьера Паоло Кальцолари, Яниса Кунеллиса, Джузеппе Пеноне, Микеланджело Пистолетто и других видных представителей движения.