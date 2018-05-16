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16.05.18 10:32

Рабочий погиб во время крупного пожара на складе в Ярославле

© РИА Новости. Валерий Мельников
16 мая. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего во время крупного пожара на складе лакокрасочной продукции в Ярославле, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

"В результате пожара погиб 47-летний рабочий. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка", - сказала К.Гузовская.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при пожаре погиб водитель автокара, не успевший покинуть горящее здание.

Как сообщалось, пожар на складе лакокрасочной продукции, принадлежащем компании "Химтэк, начался во вторник в 18:15. Огонь охватил 1 тыс. кв. м. В тушении были задействованы более 20 пожарных машин и вертолет. Один человек получил травмы, еще один числился пропавшим. Возгорание было ликвидировано спустя 7 часов.

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