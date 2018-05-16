Московское метро остается лучшим в мире - Собянин

16.05.18 10:54

© РИА Новости. Денис Гришкин

16 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с днем рождения московское метро.

"Узнал, что изначально слово #метро в русском языке было мужского рода. Поэтому лозунги на советских плакатах звучали так: "Наш метро - лучший в мире!" Со временем род поменялся, а суть - нет", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" во вторник.

По его словам, московское метро по-прежнему лучшее в мире.

"Поздравляю с 83-м днем рождения!" - обратился С.Собянин к работникам предприятия и москвичам.