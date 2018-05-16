Пожар в Кировской области унес жизни четырех человек

16.05.18 11:05

© РИА Новости. Игорь Зарембо

16 мая. Interfax-Russia.ru - Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате пожара в поселке городского типа Санчурск Повосиновского района Кировской области в ночь на среду, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном ГУ МЧС.

Информация о пожаре в двухэтажном двухквартирном жилом доме поступила в 03:20 мск. В результате сгорели пристрой, крыша дома и межэтажное перекрытие, обгорели стены дома изнутри и снаружи по всей площади. Пожар был ликвидирован в 04:45 мск.

"В огне погибли четыре человека. Еще один пострадал. Детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.

В региональном СУ СКР агентству уточнили, что оставшийся в живых человек смог выпрыгнуть из окна во время пожара.

На месте работает следственная группа.