Воспитанников чебоксарского детсада пришлось спасать от агрессивных ворон, защищавших птенца

16.05.18 11:18

© РИА Новости. Вячеслав Бобков

16 мая. Interfax-Russia.ru - Чувашские спасатели оказали помощь сотрудникам и воспитанникам одного из детских садов, где вороны устроили переполох из-за выпавшего из гнезда птенца.

Поисково-спасательная служба Чувашии сообщает, что к ним поступила информация об агрессивном поведении птиц на территории детского сада N93, расположенного на проспекте Мира в Чебоксарах.

Как оказалось, маленький вороненок выпал из гнезда прямо на детскую площадку, и его родители защищали птенца, не подпуская к нему людей.

"Спасателям пришлось надеть на голову шлемы, чтобы поднять с земли птенца и отнести его в безопасное место. Перенесли гнездо в парковую зону. Только после этого птицы оставили в покое детскую площадку", - говорится в сообщении.

В свою очередь, управление образования администрации Чебоксар сообщило, что в результате инцидента никто не пострадал. В момент происшествия воспитанники детсада находились в здании дошкольного учреждения.