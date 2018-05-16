Следователи начали проверку по факту затопления вездехода с семью рабочими в Коми

16.05.18 11:32

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 мая. Interfax-Russia.ru - Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств происшествия на технологической дороге в Печорском районе Коми, где в воду провалился гусеничный транспортер с рабочими.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, на место происшествия выехал следователь отдела из Печоры, проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, утром 16 мая на технологической дороге в 20 км от поселка Кожва Печорского района в ручей провалился гусеничный транспортер ГАЗ-71. В транспортном средстве находились девять человек, двое из которых спаслись. Спасатели приступили к поиску пропавших. В настоящее время на поверхность подняты пятеро погибших.