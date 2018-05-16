Начата проверка по факту гибели ребенка в детском саду Белгородской области

16.05.18 11:43

© РИА Новости. Владимир Песня

16 мая. Interfax-Russia.ru - Следственный отдел по Старому Осколу (Белгородская область) начал проверку по факту гибели ребенка в одном из детских садов города, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в среду.

По предварительным данным, в минувший вторник во время приема пищи в детсаду двухлетний мальчик подавился и потерял сознание. Сотрудники дошкольного учреждения и приехавшие по вызову медики спасти жизнь ребенка не смогли.

"Тело направлено на экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.