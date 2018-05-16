Часть Назрани осталась без газа из-за аварии на трубопроводе

16.05.18 11:55

© РИА Новости. Александр Кондратюк

16 мая. Interfax-Russia.ru - Жители одного из микрорайонов Назрани остались без газоснабжения из-за аварии на трубопроводе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в ГУ МЧС по Ингушетии.

"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ с 8:00 среды прекращена подача газа в 105-м жилом массиве", - отметил представитель управления.

По его словам, сейчас на этом участке специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, которые будут завершены до 14:00 16 мая. Подача газа будет возобновлена во все отключенные частные домовладения.

В связи с этим региональное управление МЧС обратилось к горожанам с просьбой соблюдать меры безопасности, следить за газовым оборудованием и при возникновении проблем звонить на телефон доверия ведомства 8(8734)559999.