Семьи-долгожители Ростовской области получили губернаторские награды за вклад в развитие региона

16.05.18 15:55

© РИА Новости. Константин Чалабов

16 мая. Interfax-Russia.ru - Пятьдесят супружеских пар в Ростовской области, проживших в браке более четверти века, получили губернаторский знак "Во благо семьи и общества", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе правительства региона.

"Семь лет назад в нашей области зародилась новая традиция - награждать счастливые семейные пары, прожившие в крепком союзе свыше 25 лет. Знак уже получили 600 супружеских пар, большинство из которых прожили в браке 50, 60 и даже 70 лет", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Сергея Бондарева.

Знак вручается семьям, которые внесли личный вклад в развитие Ростовской области. Награждение прошло в Международный День семьи в Волгодонске.

Среди семейных пар, представленных в этом году к награде - супруги Соловьевы из Сальского района, живущие в браке 60 лет. Оба они ветераны труда, а их дети в этом году отмечают юбилеи семейной жизни - 25 и 35 лет.

"Каждая из награжденных донских семей является примером супружества и родительства, имеет различные награды регионального или федерального уровня", - отмечено в сообщении.

В международный День семьи в муниципалитетах Ростовской области также прошли другие мероприятия, посвященные семейной тематике: в Донецке состоялся литературный час "Семейное чтение - радость общения", в Шахтах - уроки нежности и доброты "Две любви одним огнем в ночи сияют. Две души, как две весны", а также викторина "Союз любви двух сердец", и другие.