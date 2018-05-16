Уголовное дело возбуждено по факту гибели в Коми семи пассажиров упавшего в воду вездехода

16.05.18 13:02

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 мая. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью семи пассажиров вездехода, упавшего в воду в Печорском районе республики Коми, сообщает в среду Следственный комитет России.

"По факту гибели семи человек в затонувшем вездеходе ГАЗ-71 возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

Следователи допросят представителей организации, которой принадлежит транспортное средство, отметили в СКР.

Как сообщает пресс-служба ООО "Лукойл-Коми", вездеход принадлежит ТК "АвтоГАЗкомплект".

"В нем находились сотрудники подрядных и субподрядных организаций компании - ТК "АвтоГАЗкомплект" и ООО "Бузулукская нефтесервисная компания"", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, утром на место происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой медицинских работников и спасателей. Двое пострадавших от госпитализации отказались, осмотрены медицинскими работниками на месте. В настоящее время проводится работа по установлению личностей погибших для оказания психологической помощи их семьям.

Глава республики Сергей Гапликов также обратился в следственные, правоохранительные и надзорные органы с просьбой разобраться в обстоятельствах происшедшего.

Как сообщалось, утром 16 мая на технологической дороге в 20 км от поселка Кожва Печорского района в лесной ручей провалился гусеничный транспортер ГАЗ-71. В транспортном средстве находились девять человек, двое из которых спаслись. Спасатели достали из кабины вездехода тела семерых погибших.

Власти Коми распорядились направить в Печорский район вертолет с водолазами для проведения поисково-спасательной операции и извлечения вездехода.