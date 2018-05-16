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16.05.18 13:12
Масштабная ярмарка-фестиваль будет проходить летом на набережной Ростова-на-Дону
"Ярмарка-фестиваль "Фьюжно" охватит около 20 уикендов. При этом каждые выходные будет новая тематика, новая развлекательная программа и новый ассортимент. В основе концепции - популярный во всем мире формат ярмарки-фестиваля. Фермерская продукция, качественный стрит-фуд, сувениры, спортивная атрибутика, товары для детей - на прилавках представлено все, чем гордится Донской край" - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в программе ярмарки запланированы конкурсы и мероприятия для футбольных болельщиков, а один уикенд будет посвящен как раз открытию чемпионата мира по футболу.
"Территория ярмарки продолжает популярную у ростовчан пешеходную зону набережной в западном направлении - от проспекта Буденновский до переулка Братский. Всего 20 минут неспешной прогулки отделяет ярмарку от стадиона "Ростов-Арена". Это в два раза ближе, чем официальная фан-зона на Театральной площади", - уточнил представитель оргкомитета.
Первая ярмарка состоится уже 25-27 мая и будет посвящена последнему звонку и выпускникам города. 1-3 июня здесь пройдет праздник для всей семьи в честь Дня защиты детей, а далее гостей ярмарки ждут фестиваль донской кухни.
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