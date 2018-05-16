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16.05.18 13:13

Сооснователь Театра.doc Елена Гремина ушла из жизни на 62-м году жизни

© РИА Новости. Артем Житенев
16 мая. Interfax-Russia.ru - Руководитель и сооснователь Театра.doc, сценарист, драматург и режиссёр Елена Гремина скончалась на 62-м году жизни, сообщает правозащитница и журнал истка Зоя Светова.

"Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая",- написала З.Светова на своей странице в Facebook.

По данным СМИ, которые ссылаются на родственников Е.Греминой, она умерла от острой сердечной и почечной недостаточности.

Е.Гремина ушла из жизни через полтора месяца после смерти супруга - худрука и основателя Театра.doc, режиссера и драматурга Михаила Угарова, который скончался 1 апреля на 62-м году жизни.

Е.Гремина родилась в Москве в семье кинодраматурга Анатолия Гребнева, сестра сценариста и кинорежиссёра Александра Миндадзе. Окончила отделение драматургии Литературного института, член Союза писателей и Союза театральных деятелей РФ.

Е.Гремина стояла у истоков театрального движения "новая драма", долгое время была участником драматургического фестиваля Любимовка.

В последние годы Е.Гремина известна как автор пьес на документальном материале, поставленных в Театре.doc Михаилом Угаровым: Сентябрь.doc (о событиях в Беслане), 2005 год, "Час восемнадцать" (2010 год), "Двое в твоем доме" (2011 год). Эти спектакли участвовали во многих российских и европейских фестивалях.

"Час восемнадцать" и "Двое в твоем доме" были номинированы на премию "Золотая маска".

Лауреат премии "Сталкер" (2005 год) за деятельность в области нового театра , Всероссийского конкурса драматургов, всероссийского конкурса пьес о Москве, конкурса WDR (Кёльн, Германия) за лучшую радио-пьесу в 1991 году и всероссийского конкурса радиопьес в 1993 году.

Театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году как первый в России негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе, большая часть спектаклей поставлены в жанре документального театра, который основан на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей.

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