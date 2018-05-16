Три тысячи выходцев с Северного Кавказа воевали в Сирии и Ираке - Кремль

16.05.18 13:31

© РИА Новости. Фото ФСБ РФ

16 мая. Interfax-Russia.ru - Почти 3 тыс. уроженцев Северного Кавказа участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке, заявил замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, курирующий межнациональные отношения.

"Особое внимание следует обратить на возвращение домой боевиков, уроженцев наших субъектов Северо-Кавказского федерального округа, участвовавших в боевых действиях в Сирии и Ираке. По данным ФСБ России, установлено почти 3 тыс. таких лиц - 2 987 выходцев из субъектов Северо-Кавказского федерального округа", - сказал М.Магомедов в Ставрополе на совещании по реализации стратегии национальной политики России до 2025 года.

Он подчеркнул, что большая часть из них - это выходцы из Дагестана, Чечни и Ингушетии.

М.Магомедов отметил, что в Россию из Сирии и Ирака уже вернулись 283 боевика.

"Всего из числа лиц, выехавших за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, 619 уничтожено, 283 вернулись, 368 лиц задержаны", - заявил он.

По словам М.Магомедова, в федеральном розыске находятся 2 тысячи 564 лица, в международном - 1 тысяча 860 лиц.

"Эти цифры мы должны знать и обратить на них очень пристальное внимание", - сказал замглавы администрации президента РФ.