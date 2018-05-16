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16.05.18 14:04
Около 700 человек примут участие в благотворительном бале в Тюмени
Бал, в котором примет участие почти 700 человек, среди них политики, бизнесмены, деятели культуры, состоится во Дворце культуры "Нефтяник".
"Танцевальная программа пройдет в сопровождении Тюменского симфонического и джазового оркестров. Участникам и гостям предстоит танцевать венский вальс, польку, галоп, русскую кадриль", - отмечается в сообщении.
На балу будет проведена благотворительная лотерея.
"Собранные средства будут переданы проекту социального партнерства "Ключ к жизни" для помощи больным детям, которым необходимо высокотехнологическое дорогостоящее лечение", - подчеркивается в пресс-релизе.
Вести бал будет руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.
Для гостей будет действовать дресс-код: для дам - вечерние длинные платья, для мужчин - фрак, смокинг или деловой черный костюм.
Организаторами мероприятия выступили Фонд развития искусства и культуры "Сотвори из жизни шедевр" совместно с областным департаментом культуры.
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