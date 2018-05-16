Близ удмуртского села Пугачево после взрывов начата эвакуация военного городка - глава Удмуртии

16.05.18 15:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 мая. Interfax-Russia.ru - Начата эвакуация военного городка после взрывов в Пугачево, перекрыто движение по близлежащим железной дороге и автотрассе, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Ситуация под контролем. В целях безопасности проводится эвакуация военного городка. Остановлено движение по прилегающей трассе и железной дороге", - написал А.Бречалов на своей странице в соцсети в среду.

Он отметил, что возгорание сухой травы на территории бывшей военной части в селе Пугачево, которое предположительно вызвало пожар, произошло в 13.55 мск.

"Идет локализация пожара, работает 28 единиц техники", - сообщил А.Бречалов.