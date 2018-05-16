Площадь природного пожара близ удмуртского поселка, где взрываются боеприпасы, составляет 15 га

16.05.18 15:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 мая. Interfax-Russia.ru - Площадь пожара, приведшего к взрывам боеприпасов неподалеку от удмуртского поселка Пугачево, составляет 15 га, сообщил в среду "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Горит 15 гектаров земли",- сказал собеседник агентства.

Ранее глава муниципального образования Эдуард Султанов сообщил "Интерфаксу", эвакуация в Пугачево не объявлялась, люди сами покидают поселок из-за детонирующих боеприпасов.

В ночь на 3 июня 2011 года на 102 артиллерийском арсенале в Удмуртии произошел пожар, сопровождавшийся взрывами снарядов. Погиб один военнослужащий, пострадали 100 человек, более 28 тыс. жителей были эвакуированы из прилегающих поселков, взрывами было повреждено свыше 3 тыс. домов в 32 населенных пунктах. Основной причиной ЧП называлось несоблюдение требований взрывопожаробезопасности при работах с боеприпасами.

4 мая 2015 года в двух километрах от поселка загорелась трава, в результате чего произошла детонация снарядов, оставшихся после взрыва на арсенале. Площадь пожара составила более 2 га. И власти, и МЧС, и военные сообщали, что угрозы для жителей нет.