Аквапарк и гостиничные комплексы построят в ОЭЗ "Завидово" Тверской области

16.05.18 16:20

© РИА Новости. Михаил Фомичев

16 мая. Interfax-Russia.ru - Проект планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово" в Конаковском районе Тверской области утвержден на заседании облправительства, которое провел губернатор региона Игорь Руденя, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Согласно проекту, особая экономическая зона "Завидово" делится на семь зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса", - отметил собеседник агентства.

По его словам, проект предусматривает развитие особой экономической зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования - 380 га.

"Проект планировки комплексный, он предусматривает все виды деятельности на данной территории. Новые резиденты особой экономической зоны должны будут учитывать принятую схему и, исходя из нее, реализовывать свои проекты. В целом развитие зоны идет с большим опережением по отношению к другим территориям", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.

Особая экономическая зона "Завидово" создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Объём инвестиций в развитие территории уже превысил 10 млрд рублей. На территории ОЭЗ построены гостиница "Radisson Завидово", апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более 600 рабочих мест.

"В числе запланированных проектов - "Завидово Парк", который предусматривает открытие многофункционального гостинично-развлекательного комплекса и первого в ЦФО загородного аквапарка. Полномочия по управлению ОЭЗ "Завидово" осуществляет правительство Тверской области. Для резидентов особой экономической зоны установлен ряд налоговых льгот - освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет, а также сниженная ставка налога на прибыль", - добавил собеседник агентства.

юи кп