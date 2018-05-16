Сильные дожди, град и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие часы в КЧР

16.05.18 16:26

© РИА Новости. Мария Ващук

16 мая. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение об ожидающихся в ближайшие часы в республике сильных дождях, ливнях с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

"В связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений на реках республики ожидается повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник ГУ МЧС России по КЧР.

По его словам, из-за сильных дождей существует вероятность возникновения происшествий муниципального характера, связанных с активизацией экзогенных процессов, что может привести к перекрытию автомобильных и железных дорог, повреждению опор ЛЭП и мостов, расположенных на трассах возможного схода селей. Также возможно подтопление низменных территорий и населенных пунктов.

По данным чрезвычайного ведомства, неблагоприятный прогноз сохраняется до конца дня 17 мая.