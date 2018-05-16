Все застрявшие на таможне в китайском Хэйхэ туристы смогли выехать в Благовещенск

16.05.18 16:42

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 мая. Interfax-Russia.ru - Все туристы, которые из-за технического сбоя на таможне Хэйхэ (Китай) в течение нескольких часов не могли пересечь российско-китайскую границу, смогли выехать в Благовещенск (Амурская область).

"По данным на 22:00 (16:00 мск) все российские граждане, в течение дня ожидавшие выезда из Хэйхэ, вернулись в Благовещенск. Устранение технического сбоя оборудования на пунктах пропуска провинции Хэйлунцзян продолжается", - говорится в сообщении областного министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

Власти Приамурья рекомендуют всем, кто планировал в ближайшие дни выехать по маршруту Благовещенск-Хэйхэ, уточнять обстановку в отделе международных связей или в справочной пассажирского порта.

Как сообщалось, в среду туристы в течение нескольких часов не могли пересечь российско-китайскую границу из-за технических неполадок на пункте пропуска Хэйхэ. Ближе к вечеру китайские таможенники начали оформлять граждан в "ручном режиме".