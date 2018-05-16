Прокуратура начала проверку по факту взрывов снарядов в Удмуртии

16.05.18 16:47

© РИА Новости. Виталий Безруких

16 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту детонации снарядов из-за возгорания сухой травы близ поселка Пугачево.

"Из регионального ГУ МЧС России поступила информация о том, что в связи с повышением температуры окружающей среды 16 мая произошло возгорание сухой травы в селе Пугачево Малопургинского района, и вследствие этого началась единичная детонация снарядов, оставшихся на территории расформированной военной части",- сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе прокуратуре республики.

В связи с этим надзорное ведомство "инициировало проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы пожарной безопасности и защищенности граждан", сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на место происшествия выехал прокурор Малопургинского района.

В свою очередь власти просят население сохранять спокойствие.

"Угрозы для жизни и безопасности населения нет. Эвакуация не обязательна!", - сообщается на сайте администрации Малопургинского района.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что дополнительно открыт телефон "Горячей линии" администрации Малопургинского района - 8 (34138) 4-16-84.

Днем 16 мая близ удмуртского поселка Пугачево начались взрывы неразорвавшихся снарядов.Пожарные остановили распространение огня на арсенале в Удмуртии, район ЧС оцеплен, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Арсенал горит на площади 20 га. Огонь дальше не идет. Остановлено распространение. Однако говорить об окончательной локализации пока не приходится", - сказал он.