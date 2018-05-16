Власти ЯНАО рассчитывают на возобновление промышленного вылова муксуна через 10 лет

16.05.18 16:56

© РИА Новости. Александр Полегенько

16 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа разработало программу по увеличению количества муксуна в местных водоемах и рассчитывает в ближайшее десятилетие вновь разрешить вылов этой ценной рыбы.

Пресс-служба губернатора ЯНАО сообщает, что мероприятия по восстановлению популяции муксуна включены в утвержденную программу развития рыбоводства до 2025 года.

"За счет мероприятий, представленных в "дорожной карте", нам удастся сохранить и стабилизировать запасы ценных видов рыб в водоемах округа. (...) По расчетам ученых, в 2028 году есть предпосылки вновь вернуться к промышленному лову муксуна", - отметил директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия округа Виктор Югай, слова которого приведены в сообщении.

В частности, "дорожная карта" предусматривает зарыбление водоемов, увеличение квот в традиционном рыболовстве и развитие искусственного воспроизводства ценных видов рыб.

Исследованы 17 озер, в перечень рыбоводных участков ЯНАО уже включено 12 из них. Сформирован перечень заявок на 35 озер, где предприятия готовы вести деятельность по разведению рыбы.

В сообщении говорится, что своего рода центром компетенций в области аквакультуры может стать Собский рыбоводный завод, который в прошлом году выпустил 23,5 млн мальков муксуна, пеляди и чира.

Как сообщалось, в августе 2014 года Минсельхоз ввел запрет на вылов муксуна в ЯНАО, ХМАО и Томской области. Такие меры связаны с катастрофическим исчезновением этого вида.