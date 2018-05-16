Аномальная жара три дня била температурные рекорды в Великом Новгороде

16.05.18 17:20

© РИА Новости. Алексей Куденко

16 мая. Interfax-Russia.ru - Аномальная для средины мая жара установила в Великом Новгороде три температурных рекорда подряд, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском гидрометцентре в среду.

"В понедельник столбики термометров поднялись до 28 градусов. Прежний максимум 2010 года составлял 27,4 градуса. И во вторник температура воздуха составила 28,4 градуса, обновив рекорд 1975 года, когда термометры показывали 27,2", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Великом Новгороде воздух прогрелся до 28,5 градусов. Таким образом, предыдущий суточный максимум 2010 года был превышен ровно на два градуса.

В среду очередной циклон с Атлантики сбил температуру в Новгородской области на несколько градусов.